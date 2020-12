Oberwesel

Die Stadt Oberwesel hat ihr Motto für die Bundesgartenschau 2029 festgezurrt. „Lage: extrem!“ – mit diesem plakativen Slogan will die Kleinstadt am Mittelrhein die Besucher zur Bundesgartenschau in die eigenen Gefilde locken. Gleichzeitig möchte die Stadt sich so von den anderen Rheinanliegern abheben.