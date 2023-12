Die Außenstelle für Asylbegehrende (AfA) auf dem Flughafen Hahn bleibt bis Ende 2024 bestehen. Ob auch darüber hinaus, könne man nicht voraussagen, erklärte Katharina Binz, Ministerin für Familie, Frauen, Kultur und Integration, am Freitagabend in der Gemeindehalle in Lautzenhausen. Es sei nicht auszuschließen, dass das Land auch weiterhin Flüchtlinge beherbergen muss.