Haseneier oder Neuser? Worauf läuft es hinaus am 28. März bei der Stichwahl in Boppard? 1983 Stimmen oder 24,8 Prozent der Wahl vom Sonntag gilt es noch auf die beiden verbliebenen Bewerber um das Amt des Bürgermeisters neu zu verteilen. Es sind die Stimmen, die der parteilose Kandidat Philipp Loringhoven geholt hat. Wer von den beiden Stichwahlkandidaten es schafft, den Löwenanteil davon für sich zu verbuchen, tritt die Nachfolge von Walter Bersch an.