Rhein-Hunsrück

Die Internationale Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) hat bürgerschaftliches Engagement im Rhein-Hunsrück-Kreis gewürdigt: Wie die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung informiert, hat die von der Internationalen Agentur mit Sitz in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten geführte „IRENA Coalition for Action“ am 9. Dezember einen Bericht zur Förderung von Investitionen in Bürgerenergieprojekte veröffentlicht, in dem auch die Ortsgemeinde Horn eine Rolle spielt.