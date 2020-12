Boppard

Die Debatte um eine neue Veranstaltungsbühne in Boppard geht weiter. Nun hat die CDU-Fraktion eine neue Idee ins Spiel gebracht: Eine Rheininsel könnte die Rheinanlagen in Richtung Rhein verlängern und Platz für eine Bühne bieten. Im Stadtrat kam der Vorschlag nicht überall gut an, dennoch soll jetzt die Machbarkeit geprüft werden.