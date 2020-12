Boppard

Die knappe Mehrheitsentscheidung des Stadtrates Boppard vom 31. August, die geplante Veranstaltungsbühne in den Rheinanlagen von den ursprünglichen 120 Quadratmetern auf 70 Quadratmeter zu reduzieren, stößt in breiten Bevölkerungsteilen, aber vor allem bei den Kulturschaffenden in der Stadt Boppard auf Unverständnis.