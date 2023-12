In ihrem Blog gehen die Wanderführerinnen Claudia Herr und Anita Becker schon seit Jahren aktiv durch das Leben, wie der Name des Outdoorblogs verrät. Am liebsten wandern sie in ihrer Wahlheimat, dem Hunsrück. Nun haben sie in der Reihe „Wandern für die Seele“ einen Wanderführer für den Hunsrück mit 20 Wohlfühlwegen veröffentlicht.