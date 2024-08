„Brückenbauer“ zwischen Hunsrück und Brasilien erhält Ehrennadel: Miguel José Haupenthal ausgezeichnet

Anzeige

Es sei ihr eine große Ehre, in Maratá zu stehen und einen Mann zu ehren, der sich mit unermüdlichem Engagement und bemerkenswerter Hingabe um die Pflege und Förderung der Beziehungen zwischen Deutschland und Brasilien verdient gemacht habe, sagte Schmitt in ihrer Laudatio. „Miguel José Haupenthal ist ein leuchtendes Beispiel dafür, wie Einzelpersonen Brücken zwischen Kulturen und Kontinenten bauen können“, begründete sie die Verleihung der Ehrennadel als Zeichen tiefer Anerkennung und Dankbarkeit des Landes.

Haupenthal, geboren und aufgewachsen in der Gemeinde Maratá im Bundesstaat Rio Grande do Sul, habe eine besondere Verbindung zu Deutschland. Seine Vorfahren stammen aus Hahnweiler im Kreis Birkenfeld und wanderten wie viele Hunsrücker nach Brasilien aus, zeichnete Schmitt nach. „Diese Wurzeln und die daraus resultierende kulturelle Verbundenheit haben ihn dazu inspiriert, die Beziehungen zwischen den Nachfahren deutscher Einwanderer in Brasilien und ihrer Heimat in Deutschland zu pflegen und zu stärken“, sagte die Ministerin.

Seit 1993 sei Haupenthal unverzichtbarer Partner und treuer Freund für die Brasilienfreunde Hunsrück Rheinböllen. Seit dem ersten Besuch einer deutschen Gruppe in Maratá, bei dem die Volkstanzgruppe Rheinböllen/Sargenroth auftrat, habe er unermüdlich daran gearbeitet, die kulturellen und persönlichen Verbindungen zwischen den beiden Ländern zu vertiefen. „Dieser Besuch war für Miguel Haupenthal und seine Gemeinde ein prägendes Erlebnis, das ihn dazu motivierte, die deutsche Kultur und die Heimat seiner Vorfahren in Brasilien lebendig zu halten“, so Schmitt. Als erster Bürgermeister der jungen Gemeinde Maratá habe Miguel entscheidende Schritte unternommen, um die deutsch-brasilianische Freundschaft zu fördern.

„Er führte den Deutschunterricht an den Schulen ein, gründete Tanzgruppen, die deutsche Volkstänze erlernten, und setzte deutsche Beschilderungen in der Gemeinde durch. Ein besonderes Highlight ist das von ihm ins Leben gerufene Oktoberfest, das im zweijährigen Rhythmus Tausende Besucher aus ganz Brasilien anzieht und ein lebendiges Zeugnis der deutsch-brasilianischen Verbundenheit darstellt“, sagte Schmitt.

„Brückenbauer“ erhält Ehrennadel des Landes Foto: Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück

Haupenthal habe nicht nur in seiner Heimatgemeinde viel bewegt, sondern auch zahlreiche Begegnungen und Reisen zwischen Deutschland und Brasilien organisiert. „Seine Bemühungen haben dazu geführt, dass viele Menschen die Gelegenheit hatten, die Kultur und die Menschen des jeweils anderen Landes kennenzulernen und Freundschaften zu schließen. Diese persönlichen Begegnungen sind das Herzstück der deutsch-brasilianischen Freundschaft und tragen dazu bei, Vorurteile abzubauen und das gegenseitige Verständnis zu fördern.“

Besonders hervorzuheben seien die zahlreichen Delegationsreisen, die er organisiert habe. „Er brachte Bürgermeister, Ratsmitglieder und Abgeordnete aus Rio Grande do Sul nach Rheinland-Pfalz und ermöglichte ihnen so einen tiefen Einblick in die deutsche Kultur und Verwaltung. Ebenso organisierte er Reisen deutscher Kommunalpolitiker und Bürger nach Brasilien, um den Austausch und die Zusammenarbeit zu intensivieren“, erklärte die Ministerin. Haupenthal sei ein Brückenbauer, ein Kulturvermittler und ein wahrer Freund. „Sein unermüdlicher Einsatz hat die Beziehungen zwischen Rheinland-Pfalz und Rio Grande do Sul nachhaltig gestärkt und bereichert. Es ist uns eine große Freude und Ehre, ihm heute die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz zu verleihen“, bekräftigte sie. red