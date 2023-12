Plus Rheinböllen Briefmarke zu Ehren Walther Heissigs: Mongolist aus Rheinböllen wäre 110 Jahre alt geworden 25 Jahre lang lebte in der Rheinböllener Waldsiedlung Professor Dr. Walther Heissig (1913 – 2005). In der Ruhe und Abgeschiedenheit konnte er sich ganz seinem Forschungsgebiet, der Mongolei, widmen. Vor 110 Jahren, am 5. Dezember 1913, wurde er in Wien geboren. Zur Erinnerung an den bedeutenden Forscher widmet die mongolische Post ihm nun eine Briefmarke. Von Werner Dupuis

Geboren wurde Walther Heissig am 5. Dezember 1913 in Wien. Gestorben ist er 2005 in Rheinböllen, dort befindet sich auch sein Grab. Von 1936 bis 1941 studierte er zuerst in seiner Vaterstadt Wien und anschließend in Berlin die Fächer Mongolistik, Sinologie, Ethnologie, historische Geografie und Vorgeschichte. 1941 promovierte er in ...