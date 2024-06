Boppard

Brasilienfreunde sammeln Spenden für Arroio do Meio – Flutkatastrophe in Brasilien

i Zum dritten Mal innerhalb von sieben Monaten hat ein Jahrhunderthochwasser in Boppards Partnerstadt Arroio do Meio verheerende Schäden angerichtet. Foto: Gabriel Santos/Grupo A Hora

Die schwere Überschwemmung vor gut einem Monat traf auch Boppards Partnerstadt Arroio do Meio schwer, so wie 90 Prozent des brasilianischen Bundesstaates Rio Grande do Sul.