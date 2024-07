Plus Rhein-Hunsrück Brasilianisches Orchester kommt nach Deutschland: Besucher erwartet in Oberwesel besonderes Konzertglanzlicht i Das Orquestra de Municipal de Westfália kommt im August auf große Deutschlandtournee. Hier ist unter anderem ein Konzert in Boppard geplant. Doch auch an anderen Orten im Kreis machen die Musiker Station. Foto: Orquestra de Municipal de Westfália/Lucas Grave Lucas Eduardo Grave hat sich in Boppard als Dirigent aus Brasilien bereits einen Namen gemacht. Schon dreimal war er mit wechselnden Orchestern im Rahmen seiner Tourneen in der Stadt zu Gast – und jedes seiner Konzerte war ein großer Erfolg. Nun kehrt er ein weiteres Mal zurück nach Boppard: Die Deutschlandtournee anlässlich des 200-jährigen Jubiläums der Einwanderung nach Brasilien in 2024 verspricht, ein besonderes Konzertglanzlicht zu werden. Lesezeit: 1 Minute

Der Konzertabend in Boppard im Rahmen des Jubiläumsjahrs beginnt am Dienstag, 13. August, um 19 Uhr in der Stadthalle und wird von der Stadt Boppard in Kooperation mit dem Freundeskreis Arroio do Meio – Boppard organisiert. Auftritte in den Regionen Rhein, Hunsrück, Westfalen und im Saarland Vor fünf Jahren schlossen sich in ...