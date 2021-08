Die Zwiebel hat in Boppard seit vielen Jahrzehnten einen besonderen Festtag: den Zwiebelmarkt, der vor wenigen Tagen zum zweiten Mal in Folge wegen der anhaltenden Corona-Pandemie abgesagt worden ist. Per Pressemitteilung gab die Stadtverwaltung ihre Entscheidung bekannt. Am 8. und 9. September sollte das zweitägige Fest rund um das Liliengewächs stattfinden.