Mit großer Mehrheit bei drei Gegenstimmen verabschiedete der Stadtrat Boppard den Haushaltsplan für 2022. Es war der erste nach dem Wechsel an der Stadtspitze. Immerhin, so lobte die SPD-Fraktionssprecherin Sandra Porz, hatte der neue Bürgermeister Jörg Haseneier, Nachfolger des langjährigen Amtsvorgängers Walter Bersch, am Montagabend auch eine rote Krawatte angezogen – so wie es bei Bersch fast schon Standard war.