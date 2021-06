Lernen, forschen und entwickeln im Einklang mit der Natur haben sie sich auf die Fahne geschrieben: Die Schülerfirma der Fritz-Straßmann-Realschule plus hat ein ökologisches Anti-Wespen-Power-Spray entwickelt, das sie demnächst vermarkten will. Das Spray ist biologisch abbaubar und verletzt keine Lebewesen, betonen die Schüler in einer Pressemitteilung.