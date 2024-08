Plus Boppard

Bopparder Retter helfen auch andernorts aus: DLRG erhält Lob für Einsätze an der Ostsee und in der Eifel

i Bopparder Retter helfen auch andernorts aus Foto: Markus Döbert

Ob im hohen Norden oder in der Eifel – die Rettungsschwimmer vom Rhein sind gerade in der Sommer- und Ferienzeit sehr gefragt. Die DLRG Boppard blickt auf einen erfolgreichen Wachdienst am Schönberger Strand in Schleswig-Holstein zurück. Eine Woche lang waren sechs Rettungsschwimmer der Ortsgruppe im Einsatz, um die Sicherheit der Badegäste zu gewährleisten.