Plus Boppard/Rietberg Bopparder reisten zum Bundesschützenfest: Rietberg war Ausrichter für dreitägige Feier i Die Bopparder Schützen fühlten sich sehr wohl im Kreis der großen Schützenfamilie, die sich am vergangenen Wochenende in Rietberg traf. Foto: Bopparder Schützengesellschaft 1510/1848/Horn Der Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften feiert jährlich im September sein Bundesschützenfest, das sich über drei Tage hinstreckt. 2024 haben die sieben Bruderschaften und Gilden aus dem Stadtgebiet Rietberg den gemeinsamen Zuschlag für die Ausrichtung des Bundesfestes erhalten, das am vergangenen Wochenende von Freitag bis Sonntag stattfand.

Am Samstag hatten alle Bezirksmajestäten des Bundes die Möglichkeit, Bundeskönig oder Diözesankönig zu werden. Abends folgte dann der große Festakt mit anspruchsvollem Programm. Am Sonntag reiste dann auch die Bopparder Bruderschaft an, um am Festgottesdienst und anschießendem Umzug teilzunehmen. Für die Bopparder Schützengesellschaft 1510/1848 war es nach eigenem Bekunden „eine Verpflichtung ...