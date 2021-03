Durch starke Sturmböen kam es Dienstgebiet der Polizei Boppard am Samstagabend zu zahlreichen Einsätzen der Polizei sowie der örtlichen Feuerwehren. Laut Polizei ist unter anderem in Kratzenburg ein Baum umgestürzt. Mehrere Äste seien zudem zwischen Bad Salzig und Buchenau auf die Straße gefallen. Am Buchenauer Schwimmbad wurde ein Baum entwurzelt, der auf den Parkplatz stürzte.