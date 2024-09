Plus Boppard Bopparder Künstler mit großer Wirkung: Aloys Rump hat Atelier für Besucher geöffnet i Die Tage des offenen Ateliers bieten die Möglichkeit zum Dialog zwischen dem Kunstschaffenden und einem größeren Publikum. Die Türen zum Atelier von Aloys Rump stehen Kunstfreunden aber auch zu anderen Terminen nach Absprache offen. Foto: Werner Dupuis Aloys Rump aus Boppard gehörte zu den Kunstschaffende, die an den Tagen des Offenen Ateliers die Türen weit öffneten, um Kunstfreunden und Neugierigen einen Einblick in ihr Werk und ihre Arbeitsweise zu gewähren und ihre Werke zu präsentieren und mit ihnen in direkten Kontakt zu kommen. Lesezeit: 1 Minute

Rump gehört zu den zeitgenössischen rheinland-pfälzischen Kunstschaffenden, die bundesweite Bedeutung haben. Eng verbunden ist er mit seiner Heimat am Mittelrhein. In Boppard wurde er 1949 geboren, wo er lebt und arbeitet. Sein Atelier befindet sich in einer ehemaligen Schreinerei in der Koblenzer Straße 210. Er studierte bei namhaften Dozenten unteranderem bei ...