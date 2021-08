Seit dem 1. Mai hat die Stadt in Dominik Nachtsheim einen Klimaschutzmanager. Der 29-Jährige aus Brohl-Lützing hat in Kaiserslautern Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau studiert und sich in seiner Masterarbeit mit dem Thema Ökobilanzierung befasst. Insgesamt sei das Studium in Kaiserslauten auf den Schwerpunkt Nachhaltigkeit ausgerichtet. „In diese komplett neue Stelle finde ich mich gerade ein“, sagt Nachtsheim.