Boppard

Die Geschichte von Sascha Mayer und Christopher Bryar aus Boppard ist die Geschichte von zwei Freunden, die sich ihren Jugendtraum verwirklicht haben. Im vergangenen Jahr sind die beiden mit ihrem Onlineshop „Mary’s Hanf“ an den Start gegangen. Dort vertreiben sie zahlreiche Produkte rund um die Nutzpflanze Hanf. Natürlich geht es ihnen auch darum, Geld damit zu verdienen, doch sie haben sich noch etwas anderes auf die Fahne geschrieben: Sie möchten Aufklärungsarbeit leisten und aufzeigen, dass Hanf eben nicht nur eine berauschende und in dieser Form in Deutschland verbotene Droge ist.