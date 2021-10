Der Award in Gold geht im Jahr 2020/2021 an das Hotel- und Restaurantduo „Bellevue Rheinhotel/Das Ebertor“ in Boppard. Normalerweise ist der Award der Gastfreundschaft eine Auszeichnung über die besten Speisen- und Getränkekarten, teilt Marek Gawel, Inhaber des Hotels, in einer Pressemitteilung mit. In diesem Jahr habe sich der Veranstalter aber aufgrund der besonderen Umstände dazu entschlossen, den Award für besondere Leistungen in Corona Zeiten zu vergeben.