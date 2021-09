Bopparder Finale: Am Ende hat die CDU noch die Nase vorn

Dass der Anteil der Briefwähler in der Stadt Boppard und der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein besonders hoch sein würde, hatte sich bereits vor der Wahl abgezeichnet. So waren die Wahlhelfer dort auch bis weit in die späten Abendstunden noch damit beschäftigt, die blauen Briefwahlumschläge auszuwerten – während die Ergebnisse aus den einzelnen Wahllokalen längst fest standen. Die Stadt Boppard bildete schließlich das Schlusslicht. Dort dauerte die Auszählung des letzten im gesamten Wahlkreis 200 noch offenen Briefwahlbezirks bis nach 23 Uhr.