Boppard

Der Wahlkampf in Boppard steht in den Startlöchern. Am 14. März 2021, zeitgleich mit der Landtagswahl, wird in Boppard ein neuer Bürgermeister gewählt. Amtsinhaber Walter Bersch (SPD), der seit 1997 im Amt ist, geht in Ruhestand und tritt nicht mehr an. Jetzt fängt das Kandidatenkarussell an, sich langsam zu drehen.