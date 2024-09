Plus Boppard

Boppard startet genussvoll in die Weinsaison: Weinfest ist auch in diesem Jahr ein großer Erfolg

i Beim Eröffnungswochenende der 83. Auflage des Bopparder Weinfests genossen die Besucher erneut gemeinsam ein schönes Gläschen regionalen Wein. Foto: Viktoria Schneider

Einmal mehr verlief der Start des Bopparder Weinfests zur vollen Zufriedenheit von vielen Tausenden Besuchern. Schon eine Woche zuvor fand die große deutsch-brasilianische Weinprobe in der Stadthalle statt (wir berichteten). Von den starken Regengüssen am Freitag ließen sich die meisten Gäste am Eröffnungswochenende aber nicht beirren und feierten gemeinsam den Beginn der Weinsaison.