Boppard plant mit einer Million Euro Minus – Haushalt steht im Mittelpunkt der Stadtratssitzung

Boppard

Der Stadtrat Boppard wird heute Abend den Haushaltsplan für 2021 beraten und abstimmen. Auf dem Papier schließt der Ergebnishaushalt für das kommende Jahr mit einem Minus in Höhe von 1.007.382 Euro ab (Eckdaten siehe Kasten). Bürgermeister Walter Bersch rechnet jedoch angesichts der Erfahrung aus den vergangenen Jahren fest damit, dass auch das Ergebnis des kommenden Haushaltsjahres positiv ausfallen wird. Bereits der Haushaltsplan für 2020 sah einen Fehlbetrag in ähnlicher Größenordnung vor. Jedoch habe man von den geplanten 22 Millionen Euro an Krediten tatsächlich keinen Euro aufnehmen müssen. „Wir haben viele Dinge in den Haushalt 2020 aufgenommen, bei denen noch nicht klar war, ob sie im Haushaltsjahr ausgeführt werden können. Ich gehe davon aus, dass wir auch im kommenden Jahr ohne die geplanten 14,5 Millionen Euro an Krediten auskommen werden“, sagte Bersch. Zudem haben sich die Einnahmen besser entwickelt als erwartet, sodass auch das laufende Haushaltsjahr mit einem deutlichen Plus schließen dürfte.