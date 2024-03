Plus Boppard Boppard blüht am Wochenende auf: Werbegemeinschaft lädt zum Bummeln, Schlemmen und Shoppen ein i Es ist eine lieb gewonnene Tradition geworden: Im Frühling blüht Boppard auf, und die Kundschaft strömt in die Innenstadt. Foto: Archiv Suzanne Breitbach „Boppard blüht auf“ heißt es an diesem Wochenende, wenn die Bopparder Werbegemeinschaft passend zum Frühlingsbeginn zum ersten Aktionssonntag des Jahres einlädt. „Schlendern, shoppen und schlemmen“ haben die örtlichen Einzelhändler und Gastronomen als Devise ausgegeben. Lesezeit: 1 Minute

Was sie versprechen: Bei einem Streifzug durch die Fußgängerzone können sich die Besucher bei den Händlern von frühlingsfrischen Angeboten inspirieren lassen. Bereits am Samstag, 16. März, findet in der Stadthalle um 14.30 Uhr eine Modenschau statt, bei der aktuelle Outfits für den Frühling gezeigt werden. Hier ist eine Anmeldung erforderlich ...