Rhaunen

Seit mehr als 30 Jahren stehen auf dem Hof Königstein in Rhaunen. Puten und Gänse im Mittelpunkt. Jährlich wird seitdem zu den Putentagen und zum Hoffest eingeladen. In diesem Jahr sind diese Saisonhöhepunkte der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen, was Hofbetreiber Michael Herrmann sehr bedauert.