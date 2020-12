Flughafen Hahn

Den „spannendsten Beruf der Welt“ mal anders erleben konnten Jugendliche am Samstag. Denn da fand die erste „Blue-Light-Challenge“ der Polizei Rheinland-Pfalz an der Hochschule der Polizei (HdP) am Flughafen Hahn statt. Dabei bot das Team einen Polizei-Erlebnistag für potenzielle Nachwuchskräfte.