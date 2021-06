Es ist ein Vierteljahrhundert her, da hatte sich eine Gruppe Kunstbegeisterter in Oberwesel an ein Projekt gewagt, das bis heute in den Rheinanlagen und auf den Höhen in Richtung Urbar zu sehen ist. Am 9. Juni 1996 eröffnete die damalige Mainzer Kultusministerin Rose Götte den „Skulpturenpark Oberwesel“. Gemeinsam mit der Vorsitzenden des damaligen Kunstvereins DiDa-Art, Barbara Höhn, stellte sie die Wegstrecke vor, die Teil eines landesweit geplanten Skulpturenwegs war.