Blaualgen: Warnstufe für den Argenthaler Waldsee ausgerufen

Archivierter Artikel vom 07.08.2020, 16:34 Uhr

Das Landesamt für Umwelt hat im Rahmen einer wiederkehrenden Überprüfung des Waldsees in Argenthal einen erhöhten Blaualgenbefall im Wasser festgestellt und die Ausrufung der Warnstufe empfohlen. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen gab die Kreisverwaltung als Untere Wasserbehörde jetzt die Warnstufe für den Waldsee aus.

Blaualgen sind an der starken, grünlichen Trübung zu erkennen, zeitweilig auch an Schlieren – insbesondere im Kinderbadebereich. Blaualgen können giftig sein. Die Giftentwicklung kann sich steigern, wenn an mehreren Tagen hintereinander algenhaltiges Wasser geschluckt wird. Am Waldsee wurden Warnschilder aufgestellt. Die Kreisverwaltung empfiehlt folgende Verhaltensregeln:

Vermeiden Sie, beim Schwimmen Wasser zu schlucken.

Vermeiden Sie den Aufenthalt in Bereichen mit sichtbaren Schlieren.

Kinder und Kleinkinder sind besonders gefährdet!

Nach dem Baden zwingend abduschen.

Falls Beschwerden nach dem Baden auftreten (Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Atemnot, Hautreizungen oder Quaddeln) ist ein Arzt aufzusuchen, das Gesundheitsamt ist zu informieren.

Auch Hunde und andere warmblütige Tiere sind gefährdet.

Das Landesamt für Umwelt wird die Wasserqualität auch weiterhin turnusgemäß überprüfen, teilt die Kreisverwaltung abschließend mit.