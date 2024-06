Plus Gemünden

Bis 18.20 Uhr in der Kabine gesessen: Frau aus Gemünden muss Wahlgang abbrechen

i Wahlkabine drei in einem der beiden Gemündener Wahllokale war von einem Dauergast belegt – zum Kummer der Wahlhelfer. Foto: Nitsch

„Wackel doch mal mit den Füßen“, wurde eine Wählerin am Sonntagabend in einem der beiden Wahllokale in Gemünden (VG Kirchberg) aufgefordert. Und das aus gutem Grund. Es war bereits 18.15 Uhr, und die Wahlhelfer wollten sichergehen, dass sich die gute Frau nicht etwa in einer bedrohlichen Lage befindet. Sie machte nämlich keinerlei Anstalten, die Wahlkabine zu verlassen, rührte sich aber auch nicht.