Rhein-Hunsrück

Nach Jahren des Zauderns hat der Kreisausschuss endgültig die Weichen für eine Modernisierung der Heizungsanlage des Kreishauses in Simmern gestellt. Durch den Einsatz von Biomethan, also regenerativ hergestelltes Gas, soll sowohl Wärme als auch Strom für das zentrale Verwaltungsgebäude des Kreises in Simmern zur Verfügung stehen. Damit ist auch das Kapitel des Nahwärmestreits geschlossen, der über Jahre schwelte.