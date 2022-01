Der Heimatkundler Jürgen Johann hat sich in seiner neuesten Veröffentlichung mit dem vielsagenden Titel „Boppard in alter Zeit ... in Fotoalben der Jahre 1860 bis 1920 geblättert“ historischen Fotoaufnahmen gewidmet. Neben einigen professionellen Aufnahmen von Fotografen wurde zahlreiches Bildmaterial von vornehmlich betuchten „Hobbyknipsern“ zusammengetragen, die Motive von Familien, das allgemeine Stadtbild oder historische Momente von hoher Bedeutung zur Erinnerung festhielten.