Boppard

Der Bopparder Heimatkundler Jürgen Johann ist eifriger Verfasser vielfältiger Artikel zur jüngeren Stadtgeschichte. Er besitzt eine umfangreiche Fotosammlung aus alten Zeiten, darunter ist ein stattlicher Fundus an Fotos aus den Kriegs- und Vorkriegsjahren. „Boppard in schwerer Zeit … in Fotoalben der Jahre 1933 bis 1945 geblättert“ lautet der Titel seines neu erschienenen Buches.