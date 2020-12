Simmern

29 Tage, 39 Filme, 21 Live-Konzerte und das Jugendfestival #hunsrückvibz, eingebettet in einen Spielfilmwettbewerb um den besten modernen Heimatfilm sowie zwei Kurzfilmwettbewerbe für Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene – es war ein Mammutprogramm, das die Macher der diesjährigen Heimat Europa Filmfestspiele auf die Beine gestellt haben. Am Sonntagabend ging das Festival unter besonderen Corona-Bedingungen in Simmern feierlich zu Ende.