Biker schwer verletzt – Mann pöbelt Kunden an

Am Wochenende befasste sich die Polizei mit einem Motorradunfall in Boppard und außerdem mit einem alkoholisierten Mann, der an einem Oberweseler Supermarkt Kunden anpöbelte.

Mittelrhein. Am Sonntagmittag ereignete sich auf der L 210 (Simmerner Straße) in Fahrtrichtung Hunsrückhöhenstraße ein Motorradunfall, bei dem der 22-jährige Biker schwer verletzt wurde. Die Polizei vermutet, dass der junge Mann infolge unangepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve zu Fall kam und anschließend auf der linken Straßenseite mit der Leitplanke kollidierte. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Koblenzer Krankenhaus. Ein Hubschrauber war im Einsatz. Die Polizei sperrte die L 210 während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen zeitweise voll.

Mann pöbelt Kunden an

Kunden eines Oberweseler Supermarktes alarmierten am Freitagnachmittag die Polizei, nachdem sie von einem Mann angepöbelt und bespuckt worden waren. Die Polizei nahm einen 47-jährigen aus dem benachbarten Landkreis fest und sprach einen Platzverweis aus. Der Mann hatte 1,4 Promille Alkohol im Blut und bekam eine Strafanzeige. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen: Tel. 06742/8090.