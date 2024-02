Plus Rhein-Hunsrück Rhein-Hunsrück-Zeitung

Veilchendienstag in Urbar und Sohren: Abschied von der Fastnacht 2024 in bester Feierlaune

Sohren/Urbar. Bevor am Aschermittwoch alles vorbei ist, ging es am Veilchendienstag vor allem auf den Straßen von Sohren und Urbar noch einmal närrisch zu. Die Fastnachtsumzüge begeisterten bei bestem Wetter das närrische Volk am Straßenrand.