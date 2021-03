Es ist ein Mammutwerk, das die Biebernheimer in Eigenregie auf die Beine gestellt haben: Die Biebernheimer Chronik beleuchtet auf mehr als 550 Seiten den Ort und seine Umgebung von allen Seiten – von der Historie über die geografische Lage, das Dorfleben, Dorfspaziergänge, die Geschichte der Kirchen, Schule, Handwerk und Gewerbe, Feste und Brauchtum, Persönlichkeiten, Familien- und Hausnamen, die Mundart bis hin zum regen Vereinsleben, was natürlich in einer Chronik nicht fehlen darf.