Am Donnerstagmorgen untersuchten nach dem Brand vom Mittwoch Brandermittler und Sachverständige noch einmal den Brandort. Beamte der Polizeiinspektion Simmern und der Kriminaldirektion Koblenz waren in dem zerstörten Wohnhaus in Ravengiersburg zunächst damit beschäftigt, den nach wie vor vermissten Hausbewohner zu finden. Schließlich herrschte traurige Gewissheit. Der 64-jährige Hausbesitzer war in den Flammen umgekommen.