Boppard/Hildesheim

Sich es bei voller Kost und Logis gut gehen lassen und dafür gleichzeitig nichts bezahlen. Was im ersten Moment nach einem tollen Urlaub klingt, war alles andere als das. Ein 33-jähriger Niedersachse tingelte auf diese Art und Weise bundesweit durch Krankenhausstationen und machte dabei unter anderem in Boppard Halt. Nun steht der Mann in Hildesheim wegen schweren Betruges vor dem Landgericht – in bis zu 106 Fällen.