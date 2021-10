Vorsichtig optimistisch äußerten sich einzelne Mitarbeiter am Nachmittag vor der Sohrener Bürgerhalle. Am Mittwoch war hier eine Betriebsversammlung der Flughafen-Frankfurt-Hahn GmbH angesetzt, Corona-bedingt und um den Flughafenbetrieb aufrecht zuerhalten, war diese in zwei Etappen aufgeteilt, sodass Früh- und Spätschichtmitarbeiter teilnehmen konnten.