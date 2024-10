Plus Rhein-Hunsrück

Betrauungsakt zu Heilig Geist Boppard übermittelt: Rhein-Hunsrück-Kreis will Defizit für Krankenhaus tragen

i Das Heilig Geist Krankenhaus Boppard ist Teil des Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM). Foto: Philipp Lauer

Zuletzt hatten sich die Verhandlungen der Verträge zur Defizitübernahme verzögert – nun hat der Rhein-Hunsrück-Kreis einen Betrauungsakt an das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) übermittelt. Dieser ist die Grundlage dafür, dass der Kreis, die Stadt und die Stiftung Hospital zum Heiligen Geist Boppard, das Defizit am Standort in Boppard übernehmen können, um eine Schließung des Heilig Geist Krankenhauses abzuwenden.