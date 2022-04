Nach einer zweijährigen Corona-Pause konnte in Buch wieder der Kreuzweg zur Zimmer-Kapelle stattfinden. Vor rund 20 Jahren begann die Tradition. Während der Fastenzeit treffen sich Christen aller Konfessionen am Fuß des versteckt an der Straße von Buch nach Mastershausen liegenden Kreuzweges und gehen gemeinsam, begleitet von Kommunionkindern und den Messdienern, betend und singend hinauf zur Zimmer-Kapelle.