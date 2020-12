Sargenroth/Simmern-Rheinböllen

Sargenroth. „Das hat es in der tausendjährigen Geschichte der Nunkirche noch nie gegeben“ sagt Jürgen Martin, Presbyter und Mitorganisator des Culturissimo-Adventskonzerts am vergangenen Wochenende augenzwinkernd. Denn in diesem Jahr hat die Sängerin Menna Mulugeta mit ihrem einstündigen Programm „Lights of Christmas“ Menschen in insgesamt 15 Ländern erreicht. Den Livestream haben Zuschauer in Hongkong, Äthiopien und in den USA angeklickt.