Rhein-Hunsrück

Eine liebevolle Umarmung, ein fester Handschlag, ein „Herzliches Beileid“ von Freunden und Nachbarn, Zusammensitzen und in Erinnerungen schwelgen, viel Nähe eben – das sind Dinge, die sich viele Angehörige wünschen, wenn sie sich von einem geliebten Menschen verabschieden müssen. Doch die Corona-Krise lässt all das derzeit nicht zu. Denn nun gilt die Vorgabe: Bestattungen dürfen nur noch im engsten Familienkreis stattfinden. Und ausschließlich unter freiem Himmel, ohne Gottesdienst oder Andacht in Kirche oder Friedhofskapelle.