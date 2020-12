Dill

Konzerte mit echten Musikern vor präsentem Publikum sind in Corona-Zeiten in den vergangenen Monaten vollständig von der Bildfläche verschwunden. Im Zuge der Lockerungen – bei geltenden Hygieneverordnungen – sind solche Ereignisse wieder möglich, zumal unter freiem Himmel. Und so konnten sich rund 120 Besucher am Sonntagabend nach langer Durststrecke wieder einmal an Livemusik erfreuen.