Besonderer Ort eingeweiht: Trechtingshausen freut sich über neuen Rheinblick

i Weihten den neuen R(h)einblick in Trechtingshausen ein (von links): Verbandsgemeindebürgermeister Benedikt Seemann (VG Rhein-Nahe), Welterbe-Dezernent Hansjörg Bathke (Rheingau-Taunu-Kreis), Landrat Jörg Denninghoff (Rhein-Lahn-Kreis), Innenminister Michael Ebling, Landrat Volker Boch (Rhein-Hunsrück-Kreis), Bürgermeister Herbert Palmes (Gemeinde Trechtingshausen), Günter Schüller (Bierbaum.Aichele Landschaftsarchitekten) und Jürgen Hill (PGM Architekten.Innenarchitekten). Foto: Nico Melchior/Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal

Wie eine Perlenkette sind in den vergangenen Jahren zahlreiche R(h)ein-Blicke entlang des weltberühmten Stroms entstanden – besonders gestaltete Orte, die einen direkten Zugang zum Fluss ermöglichen. Nachdem bereits sechs R(h)ein-Blicke in Lorchhausen, St. Goarshausen, St. Goar, Brey, Kestert und Osterspai realisiert worden sind, konnte jetzt auch in Trechtingshausen ein R(h)ein-Blick der Öffentlichkeit übergeben werden, teilte der Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal mit.