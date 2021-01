Simmern

Eine besondere Würdigung überbrachte der Sportkreis Rhein-Hunsrück am Wochenende in einer außergewöhnlichen Zeit. Anlässlich des 90. Geburtstages des Ehrensportkreisvorsitzenden Rudi Lenz traf sich in Simmern eine kleine Gruppe langjähriger Begleiter des verdienten Funktionärs und Sportlehrers, um dessen jahrzehntelanges Wirken für den Sport und die Region zu ehren.