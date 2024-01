Einen ganz besonderen Geburtstag feiert Agnes Sievering in Boppard. Sie wird heute, am 4. Januar 2024, 105 Jahre alt. „So weit gut“, geht es ihr, sie freut sich auf ihren Geburtstag, sagt die Jubilarin. Besonders auf den Besuch und Anrufe der Familie, unter anderem von Neffen in Amerika.