Besondere Auszeichnung: Mittelrhein bei Best of Riesling dreimal vorn

Von Thomas Torkler

i Dreimal ganz oben bei „Best of Riesling“ stehen die Mittelrhein-Weingüter Matthias Müller (Spay), Florian Weingart (Spay) und Goswin Lambrich (Oberwesel-Dellhofen). Die Urkunden nahmen (von links) Florian und Ulrike Weingart, Annika Hattemer-Müller und Christiane Lambrich entgegen. Foto: AD LUMINA, Ralf Ziegler

Drei erste Preise beim internationalen Wettbewerb „Best of Riesling 2024“ der renommierten Fachzeitschrift „Meiningers Weinwelt“ gingen diesmal an den Mittelrhein. Die Auszeichnung ist außergewöhnlich, denn bei der Kür der besten Rieslinge haben in der Regel die großen Anbaugebiete wie Mosel oder Pfalz klar die Nase vorn.